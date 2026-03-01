Vietiamo il festival di Sanremo ai minori di 14 anni!

Il settantaseiesimo Festival di Sanremo ha suscitato polemiche per la decisione di vietare la partecipazione ai minori di 14 anni. La misura è stata adottata per limitare l’accesso ai più giovani, con l’obiettivo di tutelare i bambini e i ragazzi coinvolti. La notizia ha generato reazioni e discussioni tra genitori, educatori e organizzatori dell’evento.

Spero che il settantaseiesimo Festival di Sanremo sia stato visto dal minor numero possibile di bambini e ragazzi. Essendo in un monastero, ho seguito la rassegna, solo l’ultima serata, nelle ultime ore: Tredici Pietro, Eddie Brock, Maria Antonietta & Colombre, Dargen D’amico, Nigiotti, Nino Frassica. una miscellanea di testi da far rabbrividire, una carrellata di rap farcito da romanticismo di bassa lega, una coppia come quella di Fedez e Masini che sta come i cavoli a merenda, un ritorno di Claudio Villa misto a Little Tony mal riuscito a Sal Da Vinci, ritornelli da spiaggia concepiti solo per vendere e non per restare indelebili. E poi battute di Frassica che non hanno nulla a che fare con l’ironia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

