L’Austria vieta alle minori di 14 anni d’indossare il velo a scuola

Internazionale.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Austria è stata approvata una nuova legge che vieta alle studentesse di età inferiore ai 14 anni di indossare il velo nelle scuole. La normativa mira a regolamentare l'abbigliamento scolastico e promuovere l'integrazione, suscitando discussioni sul rispetto delle libertà individuali e sui diritti delle minoranze.

I deputati austriaci hanno approvato una legge che vieta alle minori di 14 anni d’indossare il velo a scuola. La legge, il cui obiettivo è proteggere ragazze e bambine, è però considerata discriminatoria da giuristi e ong. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

