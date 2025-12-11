L’Austria vieta alle minori di 14 anni d’indossare il velo a scuola

In Austria è stata approvata una nuova legge che vieta alle studentesse di età inferiore ai 14 anni di indossare il velo nelle scuole. La normativa mira a regolamentare l'abbigliamento scolastico e promuovere l'integrazione, suscitando discussioni sul rispetto delle libertà individuali e sui diritti delle minoranze.

I deputati austriaci hanno approvato una legge che vieta alle minori di 14 anni d’indossare il velo a scuola. La legge, il cui obiettivo è proteggere ragazze e bambine, è però considerata discriminatoria da giuristi e ong. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - L’Austria vieta alle minori di 14 anni d’indossare il velo a scuola

Austria. Scoperto un cameo con testa di Medusa Nel corso di recenti scavi a Hallstatt (Austria superiore), celebre centro delle antiche saline alpine, è stato rinvenuto uno splendido cammeo romano raffigurante la testa di Medusa. Si tratta di un oggetto piccolis - facebook.com Vai su Facebook

Quella avvenuta in Austria è una ribellione unica nella storia della Chiesa: protagoniste tre suore: sorella Rita, Regina e Bernadette. Rispettivamente 82, 86 e 88 anni. L'anno scorso erano finite in una casa di riposo perché il loro convento, l'ottocentesco Klost Vai su X

L’Austria vieta alle minori di 14 anni d’indossare il velo a scuola - I deputati austriaci hanno approvato una legge che vieta alle minori di 14 anni d’indossare il velo a scuola. Secondo internazionale.it