Dipendenza da social media Rampelli FdI propone il divieto di utilizzo per i minori di 14 anni
Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera, ha proposto di vietare l’uso dei social media ai minori di 14 anni dopo aver constatato che l’eccessivo utilizzo tra i giovani aumenta i rischi di dipendenza e di problemi di salute mentale. Durante un convegno a Montecitorio, il deputato di Fratelli d’Italia ha sottolineato come questa misura possa proteggere i ragazzi dai pericoli del mondo digitale. In quell’occasione, ha anche evidenziato come molti adolescenti passino ore sui social, spesso senza supervisione, mettendo a rischio il loro benessere.
Il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, ha illustrato la necessità di introdurre limiti normativi all'uso dei social media da parte dei minori durante il convegno "Scuola, sport, bullismo e legalità" organizzato dall'associazione Smart&Smile presso la Sala del Refettorio di Montecitorio. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Reddit ha presentato un ricorso all’Alta Corte dell’Australia contro il divieto di utilizzo dei social per i minori di sedici anni
Reddit ha avviato un ricorso presso l’Alta Corte dell’Australia contro la normativa che proibisce l’uso dei social network ai minori di sedici anni.
Divieto sui social media per minori di 16 anni al vaglio dei governi
I governanti italiani stanno valutando un divieto sui social media per i minori di 16 anni.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Processo a Instagram, la parola alla difesa: I social non creano dipendenza più di una serie tv; Minori e dipendenza da social network: la Commissione Cultura discute su misure di contrasto; Instagram e YouTube possono creare intenzionalmente dipendenza? Lo storico processo in corso; TikTok crea dipendenza come una droga? I rilievi europei, i processi americani e gli studi sulla piattaforma.
La dipendenza da social arriva in tribunale. Ma Instagram respinge le accuseIl capo di Instagram Adam Mosseri ha escluso che Instagram crei dipendenza, pure riconoscendo che può causare alcuni problemi di salute. Cosa è emerso e ... repubblica.it
Instagram e YouTube possono creare intenzionalmente dipendenza? Lo storico processo in corsoLa dipendenza da social media è al centro di un procedimento legale in corso a Los Angeles: le piattaforme sono studiate per trattenere gli utenti online? libero.it
L’accusa di Bruxelles a TikTok sul design che crea dipendenza potrebbe rappresentare un campanello d’allarme anche per le altre piattaforme social - facebook.com facebook
I minori e la dipendenza da social, la battaglia legale e quella dei governi per i danni alla salute mentale x.com