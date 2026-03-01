Sanremo 2026 Gino Cecchettin sui femminicidi | Scambiamo il controllo con l’amore la responsabilità non è mai di chi subisce una violenza

Durante la finale di Sanremo 2026, Gino Cecchettin ha commentato il tema dei femminicidi, sottolineando come spesso si confonda il controllo con l’amore. Ha inoltre annunciato la creazione di una fondazione dedicata alla memoria della figlia, uccisa a novembre del 2023 dall’ex fidanzato. L’intervento si è concentrato sulla responsabilità e sulle dinamiche legate alla violenza di genere.

Cecchettin ha parlato di femminicidi e della fondazione a nome della figlia, uccisa a novembre del 2023 dall'ex fidanzato Filippo Turetta. Gino Cecchettin ha detto: "Scambiamo il controllo con l'amore, la responsabilità non è mai di chi subisce una violenza". "C'è un dato gravissimo che ci racconta un fenomeno troppo diffuso. Ci sono oltre 100 femminicidi l'anno. Una donna ogni 3 giorni viene uccisa", spiega Cardinaletti. "Sono figlie, sorelle, madri, amiche", aggiunge Pausini.