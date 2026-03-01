Ufficiale | Stefano De Martino conduttore e direttore artistico di Sanremo 2027 l’annuncio di Carlo Conti in diretta VIDEO

Durante una trasmissione in diretta, Carlo Conti ha annunciato che Stefano De Martino sarà il conduttore e il direttore artistico del Festival di Sanremo 2027. De Martino ha ringraziato pubblicamente, definendo il suo gesto come una dimostrazione di generosità che ricorderà a lungo. L’annuncio ha suscitato attenzione tra il pubblico e i media presenti.

Carlo Conti ha annunciato in diretta che Stefano De Martino sarà conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2027, lui ringrazia: « Un gesto di generosità non scontato che ricorderò per sempre. Ora testa bassa e pedalare ». Stefano De Martino è ufficialmente il nuovo conduttore e nuovo direttore artistico del Festival di Sanremo 2027. Ad annunciarlo lo stesso direttore uscente Carlo Conti in diretta su Rai1 durante la serata finale del Festival 2026, proprio insieme all’emozionato De Martino, che ringrazia: « Io voglio ringraziare te perché ricevere questo testimone da te per me è un onore vero. Credimi è un gesto di generosità non scontato che ricorderò per sempre. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

