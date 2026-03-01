VIDEO Sanremo 2026 vince Sal Da Vinci | l’annuncio e l’esibizione

Durante la notte del Festival di Sanremo, Sal Da Vinci è stato annunciato vincitore della 76esima edizione. Dopo aver conquistato il pubblico con la sua esibizione, ha dichiarato che parteciperà all’Eurovision. L’annuncio è stato accompagnato da un’esibizione dal vivo che ha coinvolto gli spettatori presenti e quelli che seguivano lo show in televisione.

All'Eurovision "ci andrò": è la promessa di Sal Da Vinci nella notte sanremese, dopo aver vinto la 76esima edizione del Festival. Uscito dall'Ariston, il cantante è stato accolto da un bagno di folla e poi ha festeggiato per tutta la notte con i fan. A loro, e a Napoli e ai suoi familiari, ha dedicato il suo trionfo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

