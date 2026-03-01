VIDEO Sanremo 2026 vince Sal Da Vinci | l’annuncio e l’esibizione
Durante la notte del Festival di Sanremo, Sal Da Vinci è stato annunciato vincitore della 76esima edizione. Dopo aver conquistato il pubblico con la sua esibizione, ha dichiarato che parteciperà all’Eurovision. L’annuncio è stato accompagnato da un’esibizione dal vivo che ha coinvolto gli spettatori presenti e quelli che seguivano lo show in televisione.
All'Eurovision "ci andrò": è la promessa di Sal Da Vinci nella notte sanremese, dopo aver vinto la 76esima edizione del Festival. Uscito dall'Ariston, il cantante è stato accolto da un bagno di folla e poi ha festeggiato per tutta la notte con i fan. A loro, e a Napoli e ai suoi familiari, ha dedicato il suo trionfo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Sanremo 2026, Sal Da Vinci vince con “Per sempre sì”. La nascita a New York, il cinema con Verdone e l’esibizione per papa Giovanni Paolo II: la sua storiaL'artista napoletano conquista il Festival 17 anni dopo il suo ultimo terzo posto.
Sal da Vinci con ‘Per sempre sì’ vince Sanremo 2026, l’arrivo a Radio Italia acclamato dai fan – Il video(Agenzia Vista) Roma, 1 marzo 2026 Sal da Vinci con 'Per sempre sì', ha vinto il Festival di Sanremo 2026.
Sanremo 2026 - Vince Sal Da Vinci con Per sempre si
Al televoto il festival di Sanremo lo ha vinto Sayf, con il 26,4% dei voti arrivati contro il 23,6% ottenuto da Sal Da Vinci. A seguire, sempre nell'esito del televoto, ci sono: Arisa col 19,2%, Ditonellapiaga col 18,9% e Fedez & Masini con l'11,9%.
