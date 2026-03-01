Sal da Vinci con ‘Per sempre sì’ vince Sanremo 2026 l’arrivo a Radio Italia acclamato dai fan – Il video

Sal da Vinci ha vinto il Festival di Sanremo 2026 con il brano ‘Per sempre sì’. Dopo la vittoria, l’artista è arrivato a Radio Italia, dove è stato accolto con entusiasmo dai fan. Il video dell’evento mostra la sua presenza tra il pubblico, mentre le persone lo applaudivano e gli rivolgevano sorrisi. La manifestazione si è svolta a Roma il primo marzo 2026.

