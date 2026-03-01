VIDEO | Meno di 30 secondi per rubare uno scooter elettrico le immagini da via dell' Artigliere

Un giovane ladro ha rubato uno scooter elettrico in via dell'Artigliere, davanti al ristorante Carlotta's, ieri sera. Le immagini mostrano che il furto è durato meno di 30 secondi. Il video cattura l'intera azione e viene condiviso come esempio di rapidità nel commettere il reato. Nessuna altra informazione sulle indagini o sui responsabili è stata resa nota.

Trenta secondi. Tanto ha impiegato un giovane ladro che ieri sera ha rubato in via dell'Artigliere uno scooter elettrico parcheggiato davanti al ristorante Carlotta's di via dell'Artigliere. A raccontare l'episodio è Fabio Carlotta, titolare dell'attività: "Era di una nostra amica che viene spesso a trovarci. Questi ragazzi sono stati visti in azione altre volte dai commercianti della zona”. La proprietaria del mezzo ha chiamato il 112 per segnalare l'accaduto in attesa di sporgere denuncia e consegnare le immagini della videosorveglianza. Nel recente passato anche il ristorante Carlotta's è stato colpito tre volte in pochi giorni dai ladri (in basso il video dell'ultima intrusione). 🔗 Leggi su Palermotoday.it

