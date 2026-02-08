Un ragazzino sfreccia in autostrada su uno scooter elettrico le immagini dall' A29

Un ragazzino ha fatto salire la paura lungo l’autostrada A29 Palermo-Mazara. Le immagini riprese da una dashcam mostrano il giovane che sfreccia su uno scooter elettrico in una galleria vicino a Capaci. La scena è insolita e pericolosa: un minorenne che guida un veicolo elettrico a tutta velocità in un tratto di strada ad alta percorrenza. La polizia ha già avviato le indagini per capire come sia stato possibile che un ragazzino abbia raggiunto quell’autostrada e si trovi in quella situazione.

"In allegato un breve video fatto con la mia dashcam posteriore che ha ripreso un ragazzino alla guida di uno scooter elettrico o una bici elettrica, mentre percorreva l'autostrada l'A29 Palermo-Mazara, direzione Trapani, in una delle gallerie all'altezza di Capaci. La polizia stradale è stata.

