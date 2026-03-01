VIDEO Benevento a +7 halma halma | contro il Catania tutte le pressioni sui siciliani

Benevento si trova a +7 punti in classifica e si prepara per la partita contro il Catania, che è a sette lunghezze di distanza. La sfida si giocherà giovedì 5 marzo tra le mura amiche dei giallorossi, che vogliono mantenere la posizione di vantaggio. La squadra di casa si trova sotto pressione, ma affronta il confronto con l’obiettivo di consolidare il proprio vantaggio in classifica.

Da brividi il post gara a Potenza quando la squadra, dopo il consueto abbraccio collettivo a centrocampo, ha liberato la tensione accumulata festeggiando sotto il settore ospiti. Halma, halma come direbbe Max Allegri. Perché con il Catania a -7 e con lo scontro diretto da disputare tra le mura amiche giovedì 5 marzo il rischio in casa giallorossa è quello di farsi prendere dall’esaltazione e considerare il più ormai fatto. Niente di più falso perché nel calcio ci si mette un attimo a rovinare tutto. Parliamoci chiaro, con o senza l’esclusione del Trapani (il 9 marzo la decisione), quello che avrà il Benevento nel turno infrasettimanale è molto simile ad un match point, ma sarebbe un errore viverlo come tale perché tutte le pressioni dovranno essere spedite e impacchettate verso l’Etna. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

