Il Catania perde 3-1 a Potenza contro il Sorrento, che gioca in trasferta perché il suo stadio è chiuso. La sconfitta interrompe una serie di nove partite utili per i siciliani, che ora rischiano di perdere il primo posto. Domani il Benevento può approfittarne e mettere più distanza in classifica.

Clamoroso al " Viviani" di Potenza dove il Sorrento (27), che non può disporre del proprio stadio, ha battuto 3-1 la capolista Catania (51) caduta dopo nove risultati utili consecutivi. Eppure le cose si erano messe nel migliore dei modi per gli etnei, in vantaggio dopo appena 6 minuti con un guizzo di Forte. Poi i siciliani hanno abbassato troppo il ritmo subendo prima l'1-1 (13' Sabbatini ) e poco dopo il 2-1 al 26' di Crecco. Nei restanti minuti del match i padroni di casa sono stati bravi a ribattere colpo su colpo le iniziative del Catania chiudendo la partita ad un minuto dal 90esimo con il definitivo 3-1 di Ricci.

Catania ko contro il Sorrento, il Benevento domani può andare a +3

Ecco le date e gli orari delle gare del Benevento dalla quinta alla dodicesima giornata, con particolare attenzione alla supersfida contro il Catania, prevista per giovedì 5 marzo alle 20:30.

La YOLO+ Cestistica Benevento affronta il derby contro Angri Pallacanestro, una sfida intensa e combattuta.

