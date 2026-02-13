Tottenham Tudor in pole per il dopo-Frank | contatti avviati

Da serieagoal.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tottenham punta deciso su Igor Tudor per sostituire Thomas Frank, esonerato dopo la sconfitta contro il Newcastle. La società londinese ha avviato i primi contatti ufficiali con l’ex allenatore dell’Udinese, che ha già manifestato interesse. Tudor, con la sua esperienza europea, rappresenta la scelta più concreta per rilanciare i biancoverdi. La decisione definitiva potrebbe arrivare nelle prossime ore, mentre i tifosi aspettano con ansia il nome del nuovo mister.

Il Tottenham ha rotto gli indugi: dopo l’esonero di Thomas Frank, maturato l’11 febbraio a seguito del ko interno contro il Newcastle, il club londinese ha avviato i contatti ufficiali con Igor Tudor. Il tecnico croato, reduce dall’esperienza alla Juventus conclusasi il 27 ottobre scorso, è il profilo individuato per risollevare le sorti degli Spurs, attualmente sprofondati al 16° posto in Premier League e distanti solo cinque punti dalla zona retrocessione. L’operazione, rivelata dall’esperto di mercato Matteo Moretto, è facilitata dalla recente risoluzione contrattuale tra Tudor e il club bianconero: il tecnico è ora libero da vincoli, anche se l’accordo verbale gli precluderebbe un ritorno in Italia prima della prossima stagione. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

tottenham tudor in pole per il dopo frank contatti avviati

© Serieagoal.it - Tottenham, Tudor in pole per il dopo-Frank: contatti avviati

Approfondimenti su tottenham tudor

Tudor Juve, il tecnico croato è in pole position per una grande panchina: avviati i primi contatti. Cosa filtra

Tudor Juve, ex tecnico della Juventus, si trova in pole position per allenare una squadra di alto livello, dopo che sono stati avviati i primi contatti tra l’allenatore croato e la società interessata.

Mercato Inter, Mlacic è l’ultima idea per la difesa: contatti già avviati con l’Hajduk Spalato! Nerazzurri in pole rispetto alle altre big

Tottenham-Borussia Dortmund 2-0: gol e highlights | Champions League

Video Tottenham-Borussia Dortmund 2-0: gol e highlights | Champions League