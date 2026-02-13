Il Tottenham punta deciso su Igor Tudor per sostituire Thomas Frank, esonerato dopo la sconfitta contro il Newcastle. La società londinese ha avviato i primi contatti ufficiali con l’ex allenatore dell’Udinese, che ha già manifestato interesse. Tudor, con la sua esperienza europea, rappresenta la scelta più concreta per rilanciare i biancoverdi. La decisione definitiva potrebbe arrivare nelle prossime ore, mentre i tifosi aspettano con ansia il nome del nuovo mister.

Il Tottenham ha rotto gli indugi: dopo l’esonero di Thomas Frank, maturato l’11 febbraio a seguito del ko interno contro il Newcastle, il club londinese ha avviato i contatti ufficiali con Igor Tudor. Il tecnico croato, reduce dall’esperienza alla Juventus conclusasi il 27 ottobre scorso, è il profilo individuato per risollevare le sorti degli Spurs, attualmente sprofondati al 16° posto in Premier League e distanti solo cinque punti dalla zona retrocessione. L’operazione, rivelata dall’esperto di mercato Matteo Moretto, è facilitata dalla recente risoluzione contrattuale tra Tudor e il club bianconero: il tecnico è ora libero da vincoli, anche se l’accordo verbale gli precluderebbe un ritorno in Italia prima della prossima stagione. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Tottenham, Tudor in pole per il dopo-Frank: contatti avviati

