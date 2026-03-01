Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-03-2026 ore 07 | 25

Alle ore 07:25 del 1 marzo 2026, la situazione della viabilità a Roma e nella regione Lazio viene aggiornata dalla redazione di Astral Infomobilità. Il servizio fornisce informazioni in tempo reale sulla circolazione, segnalando eventuali disagi o incidenti che interessano le principali arterie e aree della capitale. La reportistica si rivolge a chi si sposta quotidianamente, offrendo dati utili per pianificare gli spostamenti.

Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in queste prime ore del mattino la circolazione è scorrevole prima di criticità sulle principali strade e autostrade della nostra regione è uno sguardo agli eventi nella giornata di oggi si svolgerà l'evento denominato capodanno cinese a Torpignattara le ore 9 alle ore 13 diverse le strade interessate dal percorso tra cui via Capo a via Policastro in via Francesco Baracca attive Dunque chiusure e deviazioni al passaggio dei manifestanti e chiusura lo sport olimpico questa sera alle ore 20:45 avrà luogo l'incontro di calcio Roma.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-01-2026 ore 07:25Astral infomobilità dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione scorrevole sulle autostrade e sulle...

Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-02-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo i consueti aggiornamenti...

