Via libera al dossier sulla raccolta dei rifiuti Romoli | Serve una fotografia reale

Il consiglio provinciale ha approvato all’unanimità un accordo con Conai, il Consorzio nazionale imballaggi, per avviare una mappatura dettagliata della gestione dei rifiuti nella Tuscia. L’obiettivo è ottenere una “fotografia reale” della situazione attuale senza costi aggiuntivi. Il progetto prevede la raccolta di dati precisi sulla distribuzione e le modalità di smaltimento dei rifiuti nella zona.

Ok unanime dal consiglio provinciale a un accordo a costo zero con Conai, il Consorzio nazionale imballaggi, per realizzare una mappatura completa sulla situazione della spazzatura nella Tuscia. Un'analisi capillare per capire esattamente come funzionano gli impianti, quali sono i reali metodi di.