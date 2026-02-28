Festa a Teheran alla notizia della morte di Ali Khamenei

Da quotidiano.net 28 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Teheran, dopo la diffusione della notizia dell'uccisione di Ali Khamenei, cittadini si sono radunati in strada, applaudendo alle finestre e ballando per celebrare l’evento. La notizia è stata diffusa dai media di Tel Aviv, mentre gli attacchi degli Stati Uniti e Israele alla capitale iraniana erano in corso. La reazione della popolazione si è manifestata con entusiasmo pubblico e manifestazioni spontanee.

Dopo la diffusione della notizia dell'uccisione di Ali Khamenei da parte dei media di Tel Aviv, durante l'attacco di Stati Uniti e Israele a Teheran la gente si è affacciata applaudendo alle finestre e ha ballato in strada per celebrare l'evento. Fonte: video Instagram di Afshin Ismaeli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

festa a teheran alla notizia della morte di ali khamenei
© Quotidiano.net - Festa a Teheran alla notizia della morte di Ali Khamenei

Dove si nasconde Alì Khamenei: «È a Teheran, tratta la fuga in Russia»L’ayatollah Alì Khamenei si nasconde in una palazzina di tre piani nel cuore di Teheran.

Ali Khamenei morto nei raid su Teheran: chi era la Guida suprema iranianaL’ayatollah Ali Khamenei, Guida suprema dell’Iran, sarebbe morto nell’attacco condotto oggi da Stati Uniti e Israele su Teheran.

Contenuti utili per approfondire Ali Khamenei.

Temi più discussi: Mohammad Shirvani, In Iran amiamo il neorealismo ma la censura ci leva dalle strade; Cirie Settimo Chivasso - Festa dell’Albero di Primavera: ambiente, diritti e memoria condivisa; Sanremo, Meloni: Io al Festival? È FantaSanremo, non servono ospiti immaginari. Continuo a fare il mio lavoro; Meloni: Io al Festival? Notizia inventata, non siamo al FantaSanremo.

Nuove proteste studentesche a Teheran, Morte alla Repubblica islamicaTeheran, 23 feb. (askanews) – Immagini diffuse sui social il 23 febbraio mostrano nuove proteste studentesche a Teheran. All’università femminile Alzahra, decine di ragazze scandiscono slogan contro l ... askanews.it

A Teheran folla in festa dopo lancio di missili Iran contro IsraeleTeheran, 14 giu. (askanews) - Bandiere, clacson e il grido Morte a Israele. Gli abitanti di Teheran festeggiano nelle strade dopo che l'Iran ha lanciato decine di missili contro Israele in risposta ... lanazione.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.