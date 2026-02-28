Festa a Teheran alla notizia della morte di Ali Khamenei

A Teheran, dopo la diffusione della notizia dell'uccisione di Ali Khamenei, cittadini si sono radunati in strada, applaudendo alle finestre e ballando per celebrare l’evento. La notizia è stata diffusa dai media di Tel Aviv, mentre gli attacchi degli Stati Uniti e Israele alla capitale iraniana erano in corso. La reazione della popolazione si è manifestata con entusiasmo pubblico e manifestazioni spontanee.

Dopo la diffusione della notizia dell'uccisione di Ali Khamenei da parte dei media di Tel Aviv, durante l'attacco di Stati Uniti e Israele a Teheran la gente si è affacciata applaudendo alle finestre e ha ballato in strada per celebrare l'evento. Fonte: video Instagram di Afshin Ismaeli.