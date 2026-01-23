L'uso di software di gestione centralizzata nei servizi del ministero della Giustizia ha generato un acceso dibattito. Tuttavia, questa polemica sembra più artificiosa che fondata, riflettendo spesso incomprensioni e stereotipi riguardo alle tecnologie impiegate nella pubblica amministrazione. In questa analisi, il prof. Teti chiarisce i punti chiave e mette in discussione le interpretazioni più speculative, offrendo uno sguardo equilibrato sulla questione.

La polemica esplosa sull’utilizzo di software di gestione centralizzata dei computer presso il ministero della Giustizia non è solo infondata: è rivelatrice di un problema strutturale nel modo in cui in Italia si parla di tecnologia, pubblica amministrazione e sicurezza. Formiche.net ne ha parlato in una conversazione con il professor Antonio Teti, docente di Fondamenti di Cybersecurity presso l’Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara Negli ultimi giorni si è acceso un dibattito sull’utilizzo di software di gestione centralizzata (SCCMECM) sui computer del ministero della Giustizia, con accuse che evocano scenari di sorveglianza, controllo occulto e persino violazioni della libertà individuale dei dipendenti pubblici. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Software spia al ministero della Giustizia? Anatomia di una polemica artificiale. Parla il prof. Teti

'Ma quale software spia'. Flora smonta l'allarme sul ministero della GiustiziaFlora analizza il recente episodio riguardante il ministero della Giustizia, evidenziando come non si tratti di un caso di software spia o di un “Watergate digitale”.

‘Ma quale software spia’. L’esperto smonta l’allarme sul ministero della GiustiziaRecentemente si è diffuso l’allarme riguardo a presunti software spia nel contesto del ministero della Giustizia.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: 'Ma quale software spia'. L'esperto smonta l'allarme sul ministero della Giustizia; Cos'è questa storia dei software spia installati nei computer dei magistrati italiani; Report: un software consente di spiare i pc dei magistrati. Ranucci: Il ministero fu avvertito, Chigi…; Il software spia denunciato da Report è sicuro. Parola dell’allora ministro Bonafede.

Software spia al ministero della Giustizia? Ma no, lo spiega Matteo FloraSecondo l’esperto di cybersicurezza, il presunto strumento di sorveglianza non sarebbe un malware, ma un sistema di gestione IT standard. Il vero rischio è culturale, non tecnico. Il sistema è comunqu ... liberoreporter.it

Report, nuova denuncia: Software spia sui pm voluto da Palazzo ChigiL’anticipazione: un dirigente di via Arenula rivelò chi lo voleva sui pc. Il governo nega. Roma archiviò il caso. Pratica al Csm ... repubblica.it

Nuovo scoop di Report: un audio svela le pressioni di Palazzo Chigi sul software spia nei pc delle toghe - facebook.com facebook

Nuovo scoop di Report: un audio svela le pressioni di Palazzo Chigi sul software spia nei pc delle toghe x.com