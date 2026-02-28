Verona-Napoli le pagelle | Lukaku fame da gol vincente 7 Harroui disastroso | 4,5

Nella partita tra Verona e Napoli, Lukaku riceve un 7 per aver mostrato molta fame da gol vincente, mentre Harroui ottiene un 4,5 a causa di una prestazione disastrosa. Nella squadra di Sammarco, il giocatore più in evidenza è Akpa Akpro, mentre nella formazione di Conte, il pomeriggio risulta sottotono per un giocatore specifico. La partita ha visto alcuni protagonisti con valutazioni diverse.

Nella squadra di Sammarco il migliore è Akpa Akpro, in quella di Conte pomeriggio sottotono per Politano.