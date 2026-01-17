Napoli-Sassuolo le pagelle | Lobotka decisivo che personalità Vergara

Le pagelle di Napoli-Sassuolo si concentrano sulle prestazioni dei singoli giocatori. Lobotka si distingue come figura decisiva, mentre Vergara mostra grande personalità. La partita si è conclusa con un risultato di 1-0, evidenziando le differenze emerse sul campo e le valutazioni attribuite ai protagonisti di questa sfida di Serie A.

Le pagelle di Napoli-Sassuolo 1-0:Milinkovic Savic 6.5Beukema 5.5, Rrahmani 6.5, Juan Jesus 6.5Di Lorenzo 6, Lobotka 7, McTominay 6, Spinazzola 6.5Vergara 6.5, Hojlund 5.5, Elmas 6Politano 6, Lang 6, Mazzocchi 6.5, Buongiorno 6Conte 6Fourneau 6IL MIGLIORE DI NAPOLITODAY: Lobotka. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

