Napoli-Sassuolo le pagelle | Lobotka decisivo che personalità Vergara
Le pagelle di Napoli-Sassuolo si concentrano sulle prestazioni dei singoli giocatori. Lobotka si distingue come figura decisiva, mentre Vergara mostra grande personalità. La partita si è conclusa con un risultato di 1-0, evidenziando le differenze emerse sul campo e le valutazioni attribuite ai protagonisti di questa sfida di Serie A.
Le pagelle di Napoli-Sassuolo 1-0:Milinkovic Savic 6.5Beukema 5.5, Rrahmani 6.5, Juan Jesus 6.5Di Lorenzo 6, Lobotka 7, McTominay 6, Spinazzola 6.5Vergara 6.5, Hojlund 5.5, Elmas 6Politano 6, Lang 6, Mazzocchi 6.5, Buongiorno 6Conte 6Fourneau 6IL MIGLIORE DI NAPOLITODAY: Lobotka. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Napoli-Sassuolo, Lobotka decisivo: gli azzurri tornano a vincere
Leggi anche: Vergara illumina il Maradona: assist, personalità e una notte che può cambiare il suo futuro al Napoli
Napoli-Sassuolo 1-0, Lobotka regala tre punti agli azzurri di Conte; Napoli–Sassuolo, le formazioni ufficiali; Copenhagen-Napoli quando si gioca? Probabili formazioni, statistiche OPTA, dove vederla in tv e streaming, orario, precedenti, informazioni utili; Napoli-Parma 0-0, pagelle e tabellino: Neres entra ed esce, McTominay l'unico a provarci, Rinaldi e Troilo insuperabili.
Napoli-Sassuolo 1-0 pagelle: Lobotka rianima il Maradona ma che fatica, altri tre infortunati per Conte - 0, top e flop e pagelle: Lobotka torna in rete dopo tre anni e salva Conte. sport.virgilio.it
Napoli-Sassuolo 1-0, le pagelle: primo gol per Lobotka, la difesa di Conte annulla Pinamonti - Decisivo sul tiro da fuori di Lipani, dimostra che oltre. tuttomercatoweb.com
Le pagelle di Napoli-Sassuolo, i voti: i top e i flop del match del Maradona - Dopo tre pareggi consecutivi contro Verona, Inter e Parma il Napoli torna in campo al Maradona. ilmattino.it
FINE PRIMO TEMPO - #Napoli-#Sassuolo: 1-0. Il tuo commento - facebook.com facebook
Dopo Elmas e Rrahmani, si ferma anche Politano: problema muscolare per l'esterno nel corso di Napoli-Sassuolo x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.