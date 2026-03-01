Verona-Napoli due notizie positive ed una negativa dopo la vittoria di ieri

Dopo la partita tra Verona e Napoli, sono arrivate due notizie positive e una negativa. Il Napoli ha vinto al Bentegodi contro l’Hellas Verona, portando a casa tre punti. La vittoria è arrivata in una gara più difficile di quanto suggerisca il punteggio, mentre sono stati segnalati anche alcuni aspetti meno positivi legati alla prestazione della squadra.

Il Napoli conquista una vittoria preziosa al Bentegodi contro l'Hellas Verona, imponendosi al termine di una gara più complicata di quanto possa dire il risultato finale. Gli azzurri sanno soffrire, colpiscono nel momento giusto e tornano a casa con tre punti fondamentali per il prosieguo della stagione, confermando la propria solidità nei match che contano. Dalla sfida emergono due notizie positive per il gruppo guidato da Antonio Conte. La prima è il ritorno al gol di Romelu Lukaku, una rete pesante che restituisce fiducia all'attaccante belga e all'intero reparto offensivo. Un segnale incoraggiante in vista del rush finale, dove il Napoli avrà bisogno dei suoi uomini chiave al massimo della condizione.