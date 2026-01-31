Napoli due notizie positive ed una negativa dopo la vittoria contro la Fiorentina

Dopo la vittoria contro la Fiorentina, il Napoli può sorridere per i tre punti conquistati, ma deve fare i conti con un’assenza che potrebbe pesare molto. La squadra ha dato tutto sul campo, ma ora la domanda è quanto questa perdita influirà sulle prossime partite.

Dopo la vittoria del Napoli contro la Fiorentina, il bilancio emotivo è inevitabilmente doppio: da una parte il sorriso per tre punti fondamentali, dall’altra la preoccupazione per un’assenza che rischia di pesare come un macigno. Una serata, insomma, che racconta perfettamente la stagione azzurra: fatta di difficoltà, ma anche di resilienza e speranza. La notizia negativa, purtroppo, è chiara e dolorosa. Giovanni Di Lorenzo si è infortunato e resterà fermo per diverso tempo. Per il Napoli non è una semplice assenza: è il capitano, un riferimento tecnico e caratteriale, uno di quei giocatori che tengono insieme la squadra.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Approfondimenti su Napoli Fiorentina

Dopo giorni di preoccupazione, il Napoli trova due buone notizie.

Napoli si avvicina alla prossima partita contro la Fiorentina con il ritorno di Amir Rrahmani, che potrebbe scendere in campo già in questa occasione.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

In EGITTO fra piramidi e segreti antichi - TOMB RAIDER ANNIVERSARY [04]

Ultime notizie su Napoli Fiorentina

Argomenti discussi: Napoli-Chelsea, nella notte più amara due buone notizie: è nata una stella – CdS; Napoli-Chelsea, buone notizie per i tifosi che andranno allo stadio con il trasporto pubblico; Napoli-Chelsea, nella notte più amara due buone notizie per gli azzurri; Ospedale Santobono, rientra la mobilitazione: intesa azienda-sindacati per i posti auto destinati agli operatori fragili.

Napoli-Fiorentina 2-1, riecco i tre punti: gol di Vergara e GutierrezL'ottima prestazione fatta contro il Chelsea non è servita al Napoli per andare ai playoff e viene dunque eliminato dalla Champions League 2025-26. La testa ritorna al ... ilmattino.it

Napoli, buone notizie su Lukaku. Neres rischia il ChelseaIl medico del Napoli aggiorna sugli infortuni: Lukaku recuperato, tempi stretti per Anguissa, ma Neres è in dubbio per la sfida col Chelsea. europacalcio.it

SERIE A I Il Napoli batte la Fiorentina 2-1 CRONACA e FOTO nella 23esima giornata. I gol di Vergara all'11' e Gutierrez al 49' per i partenopei e di Solomon al 57 per la Viola #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2026/01/31/serie-a-napoli-fiorenti - facebook.com facebook

La #Juve fa miracoli! Grandi notizie dall'infermeria Napoli, ma per Conte lo Stadium è stregato x.com