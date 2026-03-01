Vergogna Sanremo si scatena di tutto dopo la vittoria di Sal Da Vinci | è bufera

La 76ª edizione del Festival di Sanremo si è conclusa con la vittoria di Sal Da Vinci, che ha portato a termine la performance con il brano

La 76ª edizione del Festival di Sanremo si è conclusa con la vittoria di Sal Da Vinci. Il cantante napoletano ha conquistato il palco dell’Ariston con il brano Per sempre sì, chiudendo al primo posto la serata finale della competizione. Il risultato è arrivato al termine di una gara descritta come particolarmente serrata, con distacchi ridotti nella parte alta della classifica, soprattutto nella componente del televoto. Dietro Sal Da Vinci si è classificato il rapper ligure Sayf, indicato come secondo per una differenza contenuta di preferenze al televoto. Il terzo posto è andato a Ditonellapiaga. La top five è stata completata da Arisa, Fedez e Marco Masini. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Sanremo 2026, trionfa Sal Da Vinci: lui piange e si scatena il linciaggio, "vergogna!"E alla fine vince Sal: la 76edizione del Festival di Sanremo incorona Sal Da Vinci e la sua Per sempre sì.

Mara Venier in viaggio verso Sanremo si scatena sulle note di Sal Da Vinci.

Sanremo 2026, la reazione in diretta di Sal Da Vinci e Samurai Jay

