E alla fine vince Sal: la 76edizione del Festival di Sanremo incorona Sal Da Vinci e la sua Per sempre sì. A 56 anni la soddisfazione più grande per l'artista neomelodico napoletano rivelatosi al grande pubblico nel 2009 proprio all'Ariston ma esploso veramente solo l'anno scorso con il tormentone Rossetto e caffè. E mentre lui piange sul palco, sopraffatto dall'emozione, sui social scatta il linciaggio a suon di insulti e sfottò. "Grazie ma io non capisco niente", dice in lacrime il trionfatore, abbracciando Carlo Conti dopo essersi inginocchiato davanti al pubblico in sala, in tripudio. “Grazie, questo premio lo voglio condividere con la mia famiglia che mi ha aiutato tanto a superare ogni momento e lo voglio dedicare alla mia città, Napoli”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sanremo 2026, trionfa Sal Da Vinci: lui piange e si scatena il linciaggio, "vergogna!"

