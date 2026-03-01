Vergogna Sanremo 2026 scoppia il caso su Sal Da Vinci

Durante la 76esima edizione del Festival di Sanremo, si è verificato un episodio che ha suscitato grande scalpore: Sal Da Vinci è stato al centro di polemiche pubbliche, con molti spettatori che hanno espresso il loro scontento. La serata si è conclusa con tensioni visibili tra il pubblico e l’artista, lasciando un’impronta forte sulla manifestazione. La scena ha attirato l’attenzione di molti media e commentatori.

La 76esima edizione del Festival di Sanremo si è chiusa in un clima sospeso tra lacrime e polemiche, consegnando al pubblico un epilogo destinato a far discutere a lungo. Sul palco del Teatro Ariston, sotto la guida di Carlo Conti, è stato proclamato vincitore Sal Da Vinci con il brano Per sempre sì, al termine di una finale combattuta fino all’ultimo voto. Un verdetto che ha acceso l’entusiasmo in sala ma che, nel giro di pochi minuti, ha infiammato anche i social, dove accanto ai complimenti sono comparsi commenti al vetriolo. >> Sanremo 2026, tra cantante in gara e fidanzata famosa finisce malissimo prima della finale: “Perché l’altro collega. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Sanremo 2026, trionfa Sal Da Vinci: lui piange e si scatena il linciaggio, "vergogna!"E alla fine vince Sal: la 76edizione del Festival di Sanremo incorona Sal Da Vinci e la sua Per sempre sì.

Il quasi 57enne Sal Da Vinci, nella vita Salvatore Michael Sorrentino, nato a New York,ma napoletano, con il brano“Per sempre sì” ha vinto la 76esima edizione del Festival di Sanremo 2026. - facebook.com facebook

Sal Da Vinci canta cose che non mi piacciono ma mi piace lui e mi piacciono le sue canzoni che non ascolto. #sanremo2026 x.com