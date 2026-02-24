Vergogna abbiamo visto Sanremo 2026 scoppia il caso su Peppe Vessicchio È bufera

L'intervento di Peppe Vessicchio ha scatenato una forte reazione a Sanremo 2026, dopo che è stato mostrato nel corso di “Non è la TV” su Fanpage. La sua partecipazione ha suscitato indignazione tra il pubblico, che ha commentato duramente sui social. La vicenda si è diffusa rapidamente, alimentando discussioni sulla gestione dell’evento e sulle scelte artistiche. La polemica continua a infuriare tra i fan e i critici del festival.

Scoppia la polemica a Sanremo 2026 dopo la prima puntata di “Non è la TV”, la diretta YouTube di Fanpage.it. Ospite di Andrea Parrella e Gennaro Marco Duello, Alessia Vessicchio ha raccontato in tv e online di non aver ricevuto alcun invito ufficiale per l’ Ariston, nonostante il peso storico del padre Peppe Vessicchio nella storia del Festival di Sanremo. La sua uscita ha subito acceso il dibattito tra fan e addetti ai lavori. Con tono amaro, la figlia del maestro ha rivendicato il legame tra il padre e la kermesse, sottolineando l’affetto ricevuto in queste ore da pubblico, artisti e musicisti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it CASA VESSICCHIO a Sanremo: nasce lo spazio tra arti, formazione e convivialità ideato con Peppe VessicchioLa nascita di CASA VESSICCHIO a Sanremo deriva dalla passione di Peppe Vessicchio per unire musica, arte e convivialità. Peppe Vessicchio, le cause della morte del direttore d’orchestra ricordato a Sanremo 2026Peppe Vessicchio è morto a causa di complicazioni respiratorie che lo avevano colpito settimane fa.