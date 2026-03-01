Vendita dell’Api il governo adotta poteri speciali

Il governo ha esercitato il Golden Power sulla raffineria di Falconara, con un Dpcm che impone prescrizioni. La misura riguarda l’acquisizione del 99,82 per cento di Ip e Mip da parte della Socar Energy Holding Ap, azienda azera. La decisione si riferisce alla vendita dell’Api e coinvolge direttamente le autorità italiane in un’operazione strategica.

Raffineria di Falconara, il Governo ha esercitato il Golden Power (con un Dpcm che prevede prescrizioni) rispetto all'operazione di acquisizione del 99,82 per cento di Ip e di Mip da parte degli azeri della Socar Energy Holding Ap. La notizia è stata fornita, ieri, dalla Regione, con l'assessore allo Sviluppo economico Giacomo Bugaro che ha spiegato come "l'esercizio dei poteri speciali rappresenta un segnale chiaro: lo Stato segue con attenzione operazioni che riguardano settori strategici come quello energetico, tutelando sicurezza nazionale, continuità produttiva e livelli occupazionali". In questa fase così importante dell'operazione, chiarirà poi Bugaro al Carlino, "non sono ancora note" le prescrizioni, ma "per evidenti ragioni di riservatezza industriale".