Roma Capitale emendamento Lega a riforma Governo | poteri speciali anche a Milano
La Lega ha presentato un emendamento al ddl Roma Capitale, attualmente in discussione alla Camera, per estendere i poteri speciali anche ai comuni capoluogo delle città metropolitane, come Milano. La proposta mira a riconoscere un’ulteriore autonomia amministrativa, coinvolgendo le principali città italiane in un processo di riforma volto a migliorare l’efficienza e la gestione territoriale. La discussione sull’emendamento prosegue all’interno della commissione Affari Costituzionali.
Roma, 7 gen. (askanews) – La Lega ha presentato un emendamento al ddl Roma Capitale all’esame della commissione Affari Costituzionali della Camera “per chiedere l’estensione dei poteri speciali anche ai comuni capoluogo delle città metropolitane, come appunto Milano”. Lo annuncia in una nota il segretario regionale della Lega Lombarda Salvini Premier Massimiliano Romeo, presidente dei senatori. “La proposta portata avanti dalla Lega in Lombardia per una legge per dotare Milano di poteri speciali come quelli che si vogliono dare a Roma Capitale – come peraltro auspicato in dichiarazioni pubbliche anche dal sindaco Giuseppe Sala – dopo il disegno di legge costituzionale depositato a luglio in Senato dal sottoscritto, si rafforza con l’emendamento al ddl governativo ‘di modifica dell’art. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
