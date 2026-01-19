Vela il team dello Yacht Club Italiano vince la Monaco Optimist Team Race

I giovani velisti dello Yacht Club Italiano di Genova hanno ottenuto la vittoria alla 14ª Monaco Optimist Team Race. La competizione, che vede partecipare squadre di giovani provenienti da diversi paesi, rappresenta un'importante occasione di confronto e crescita per i talenti emergenti della vela giovanile. La vittoria conferma l'attenzione e l'impegno del club nella formazione e nello sviluppo di nuove generazioni di velisti.

I giovani velisti dello Yacht Club Italiano di Genova conquistano la vittoria assoluta alla 14esima Monaco Optimist Team Race. La gara si è conclusa domenica dopo una settimana impegnativa e intensa nelle acque monegasche. Il team italiano si è aggiudicato il titolo dopo un duello di alto livello con i danesi del Danish Dynamite, alla testa della classifica provvisoria per gran parte della gara.

