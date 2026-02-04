Vannacci riparte dall’Emilia | Sono l’unico a presidiare il posto di combattimento

Roberto Vannacci torna a parlare davanti ai suoi sostenitori a Modena, dove tiene una conferenza pubblica organizzata dal suo team. L’ex generale si presenta deciso e convinto, dicendo di essere l’unico a presidiare il “posto di combattimento”. La sua uscita pubblica arriva dopo aver rotto con la Lega e aver annunciato la creazione di un nuovo partito, “Futuro Nazionale”. La scena politica italiana assiste al suo ritorno, tra parole dure e nuove ambizioni.

Il ritorno di Roberto Vannacci a Modena, nell'abito di una conferenza pubblica organizzata dal suo team, è coinciso con la nuova ribalta mediatica dell'ex generale, fresco della rottura con la Lega e dell'annuncio della nascita del suo nuovo partito “Futuro Nazionale”. La sala convegni dell'hotel.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Roberto Vannacci torna a Modena e si presenta davanti a un pubblico durante una conferenza.

