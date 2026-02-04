Vannacci riparte da Modena | Sono l’unico a presidiare il posto di combattimento

Roberto Vannacci torna a Modena e si presenta davanti a un pubblico durante una conferenza. Il generale si definisce l’unico a presidiare il “posto di combattimento” e ribadisce di essere rimasto fedele ai suoi principi. La sua uscita dalla Lega e la nascita del nuovo partito, “Futuro Nazionale”, attirano l’attenzione dei presenti e dei media.

Il ritorno di Roberto Vannacci a Modena, nell'abito di una conferenza pubblica organizzata dal suo team, è coinciso con la nuova ribalta mediatica del generale, fresco della rottura con la Lega e dell'annuncio della nascita del suo nuovo partito “Futuro Nazionale”. La sala convegni dell'hotel RMH.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Roberto Vannacci torna a Modena per incontrare il pubblico a Baggiovara.

Vannacci (ri)parte da Modena: Sono l’unico a presidiare il posto di combattimentoA baggiovara per il Generale respingendo le accuse di tradimento della Lega e lancia Futuro Nazionale come nuovo riferimento a destra del centrodestra Attacco all'amministrazione modenese su degrado ... bolognatoday.it

Vannacci esce dalla Lega: Vado da solo con Futuro Nazionale. Saremo presenti alle politiche del 2027L'annuncio su Instagram: Il mio impegno da sempre è quello di cambiare l’Italia. Proseguo per la mia strada da solo, scrive il generale. L'appello: La mia destra non è moderata. Chi mi ama mi segua ... ilfoglio.it

Vannacci parte in quarta: il traditore è Salvini, copiare Trump, parlare con Putin x.com

Lo strappo dell'ex generale dal partito con cui è stato eletto a Bruxelles genera reazioni nella Lega. Salvini si dice "amareggiato" e accenna a una mancanza di onore da parte di Vannacci che è fuori anche dai Patrioti per l'Europa, ha comunicato il gruppo di d facebook