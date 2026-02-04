Vannacci riparte da Modena | Sono l’unico a presidiare il posto di combattimento

Roberto Vannacci torna a Modena e si presenta davanti a un pubblico durante una conferenza. Il generale si definisce l’unico a presidiare il “posto di combattimento” e ribadisce di essere rimasto fedele ai suoi principi. La sua uscita dalla Lega e la nascita del nuovo partito, “Futuro Nazionale”, attirano l’attenzione dei presenti e dei media.

Il ritorno di Roberto Vannacci a Modena, nell'abito di una conferenza pubblica organizzata dal suo team, è coinciso con la nuova ribalta mediatica del generale, fresco della rottura con la Lega e dell'annuncio della nascita del suo nuovo partito "Futuro Nazionale". La sala convegni dell'hotel RMH.

Vannucci si impegna da Modena: “L’unico che difende il frontale

Roberto Vannacci torna a Modena per incontrare il pubblico a Baggiovara.

Vannacci (ri)parte da Modena: Sono l’unico a presidiare il posto di combattimentoA baggiovara per il Generale respingendo le accuse di tradimento della Lega e lancia Futuro Nazionale come nuovo riferimento a destra del centrodestra Attacco all'amministrazione modenese su degrado ... bolognatoday.it

