Vannacci il Generale attacca il governo | Non è di vera destra FI a favore del riconoscimento dei trans come donne

Il Generale Vannacci critica il governo, affermando che non rappresenta una vera destra. Secondo lui, Forza Italia sostiene il riconoscimento dei trans come donne. Vannacci ha dichiarato che il governo attuale non ha posizioni chiare di destra, senza aggiungere ulteriori dettagli o analisi. La sua presa di posizione si concentra sulla mancanza di coerenza politica del governo in questione.

“Il governo di oggi sicuramente non ha delle posizioni chiare di destra, su questo non ci sono dubbi”. Lo ha affermato a Bruxelles il generale Roberto Vannacci, che poi ha proseguito: “La posizione per esempio sull’Ucraina è sicuramente una posizione che ci divide. È sicuramente una posizione che no. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

