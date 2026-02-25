Vannacci attacca FI | Rischio crisi su diritti trans e donne

Roberto Vannacci, ex generale e figura politica di spicco, ha scelto Roma per un incontro riservato con alcuni dei suoi deputati più fidati: Rossano Sasso, Edoardo Ziello ed Emanuele Pozzolo. La riunione, tenutasi nel tardo pomeriggio, non era solo un incontro politico tra alleati, ma un segnale chiaro di come il centro-destra stia affrontando una delle questioni più spinose del momento: l’equiparazione dei diritti delle donne con quelli delle persone transgender. Un tema che, secondo Vannacci, rappresenta un attacco ai valori tradizionali e che rischia di spaccare la maggioranza. L’attacco a Forza Italia e il rischio di una crisi di governo. L’ex generale non ha usato mezzi termini: la proposta di Forza Italia di modificare il decreto Sicurezza, equiparando alcuni diritti delle donne con quelli delle persone transgender, è stata definita un attacco alle fondamenta della società tradizionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

