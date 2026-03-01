usa teheran ancora una guerra manifestazione pacifista in centro presidio con bandiere iraniane

Ieri pomeriggio, in piazza del Monte, si è svolto un presidio organizzato dall’Assemblea reggiana per la Palestina, con bandiere iraniane e manifestanti che hanno chiesto la fine dei bombardamenti sull’Iran. L’evento è avvenuto intorno alle 17,30, in seguito all’attacco di Usa e Israele contro l’Iran, e ha visto partecipanti che hanno espresso il loro dissenso contro colonialismo, sionismo, guerra e imperialismo.

In seguito all’attacco all’Iran da parte di Usa e Israele, ieri pomeriggio, intorno alle 17,30, in piazza del Monte, si è tenuto un presidio indetto dall’ Assemblea reggiana per la Palestina per dire ‘Stop bombing Iran’ e "contro colonialismo, sionismo, guerra e imperialismo ". "USA e Israele hanno ripreso i bombardamenti sull’Iran - denunciano -, in una spirale di guerra, colonialismo e suprematismo mai fermatisi. Ancora una volta la filastrocca è quella dell’esportazione della democrazia e della libertà, di cui USA e Israele (con Europa e Governo Meloni a fare da lacchè a entrambi) sarebbero i campioni. Quello che stiamo vedendo è l’ennesima prova di forza di un potere che si crede il padrone del mondo e che, nel suo delirio suprematista, pretende pure di essere ringraziato mentre cancella ogni forma di autodeterminazione e di futuro". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

