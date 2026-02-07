Yemen mega-manifestazione in solidarietà con l’Iran e la Palestina | fuoco alle bandiere Usa e israeliane

Migliaia di persone si sono radunate a Sanaa per una grande manifestazione di solidarietà con Iran, Palestina e Hezbollah. I sostenitori degli Houthi hanno acceso fuochi e bruciato bandiere statunitensi e israeliane, mostrando il loro dissenso e il supporto alle cause che seguono. La piazza era piena di bandiere e slogan, mentre i partecipanti hanno espresso il loro messaggio di vicinanza a questi Paesi e gruppi.

Migliaia di sostenitori degli Houthi si sono radunati a Sanaa in solidarietà con l'Iran, i palestinesi e Hezbollah. Intanto Iran e gli Stati Uniti tengono colloqui in Oman per evitare una nuova escalation, dopo che il presidente Donald Trump ha minacciato un'azione militare.

