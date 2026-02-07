Yemen mega-manifestazione in solidarietà con l’Iran e la Palestina | fuoco alle bandiere Usa e israeliane

Da ilfattoquotidiano.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Migliaia di persone si sono radunate a Sanaa per una grande manifestazione di solidarietà con Iran, Palestina e Hezbollah. I sostenitori degli Houthi hanno acceso fuochi e bruciato bandiere statunitensi e israeliane, mostrando il loro dissenso e il supporto alle cause che seguono. La piazza era piena di bandiere e slogan, mentre i partecipanti hanno espresso il loro messaggio di vicinanza a questi Paesi e gruppi.

Migliaia di sostenitori degli Houthi si sono radunati a Sanaa in solidarietà con l’Iran, i palestinesi e Hezbollah. Intanto Iran e gli Stati Uniti tengono colloqui in Oman per evitare una nuova escalation, dopo che il presidente Donald Trump ha minacciato un’azione militare. Cuba non se la passa bene a livello turistico. Ma meglio inseguire la rivoluzione che svegliarsi sotto Trump Caro Trump, comprati pure l’Italia. In fondo noi veniamo via per molto meno della Groenlandia Zelensky: “Possibile accordo Usa-Russia da 12 trilioni. Non sosterremo mai decisioni sull’Ucraina prese senza di noi” Ucraina, Trump vuole la pace entro l’estate e colloqui a Miami la prossima settimana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

yemen mega manifestazione in solidariet224 con l8217iran e la palestina fuoco alle bandiere usa e israeliane

© Ilfattoquotidiano.it - Yemen, mega-manifestazione in solidarietà con l’Iran e la Palestina: fuoco alle bandiere Usa e israeliane

Approfondimenti su Yemen Megamanifestazione

Iran, a Roma bandiere israeliane e ucraine a sostegno dello Scià

Oggi a Roma, la comunità iraniana si è riunita in piazza San Giovanni per esprimere solidarietà e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla situazione in Iran.

Iran, a Londra manifestazione di solidarietà con i ribelli iraniani

Domenica, davanti all'ambasciata iraniana a Londra, si è svolta una manifestazione di solidarietà con i cittadini iraniani coinvolti nelle recenti proteste.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Yemen Megamanifestazione

Argomenti discussi: Yemen, mega-manifestazione in solidarieta' con l'Iran e i palestinesi; Yemen, mega-manifestazione in solidarieta' con l'Iran e i palestinesi; Video: Yemen, mega-manifestazione in solidarieta' con l'Iran e i palestinesi; Yemen, mega-manifestazione in solidarieta' con l'Iran e i palestinesi.

yemen mega manifestazione inYemen, mega-manifestazione in solidarieta' con l'Iran e i palestinesiMigliaia di sostenitori degli Houthi si sono radunati a Sanaa in solidarieta' con l'Iran, i palestinesi e Hezbollah. Intanto Iran e gli Stati ... notizie.tiscali.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.