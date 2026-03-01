Usa-Israele fino a dove arriverà l’escalation in corso

Gli attacchi coordinati tra Stati Uniti e Israele all’interno dell’Iran continuano a suscitare attenzione. Le azioni, che coinvolgono operazioni all’interno di Teheran, indicano un livello di escalation superiore rispetto al passato. Washington ha infatti superato una soglia strategica, anche se non sono state riportate esplosioni ufficialmente a Teheran. La situazione resta sotto osservazione.

Gli attacchi coordinati di Stati Uniti e Israele all’interno dell’Iran segnano una significativa escalation, non perché siano state segnalate esplosioni a Teheran, ma perché Washington ha superato una soglia strategica. Questo non è l’inizio di una nuova guerra. È la fase successiva di un conflitto che si sta sviluppando gradualmente dall’ottobre 2023, un conflitto che è passato da scambi per procura e operazioni ombra a un confronto diretto tra stati. Il 28 febbraio, gli Stati Uniti sono passati da un ruolo di supporto strategico a un ruolo di visibile attore cinetico al fianco di Israele. Questa decisione cambia l’equazione geopolitica. Quello che era principalmente uno scontro tra Israele e Iran ora porta con sé una dinamica di escalation diretta tra Stati Uniti e Iran. 🔗 Leggi su Formiche.net

Contenuti e approfondimenti su Usa Israele.

