Tra Usa e Israele il nodo Cisgiordania Trump | Un’escalation sarebbe dannosa

Tra gli Stati Uniti e Israele si fa sempre più complesso il tema della Cisgiordania. Durante il recente incontro a Mar-a-Lago, Donald Trump e Benjamin Netanyahu hanno affrontato questioni delicate legate alla regione, evidenziando l’importanza di evitare escalation che potrebbero avere conseguenze dannose. Nuovi dettagli emergono sul vertice, offrendo uno sguardo più approfondito sulle posizioni e le strategie dei due leader in un contesto di crescente tensione.

Affiorano nuovi particolari sul vertice di Mar-a-Lago tra il presidente americano Donald Trump e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, tenutosi lunedì scorso. Il capo della Casa Bianca avrebbe sollecitato Bibi a rivedere l'impostazione delle politiche in Cisgiordania. A riferirlo è Axios, che cita un funzionario statunitense e un'altra fonte, entrambe informate direttamente dei fatti. Stando alle ricostruzioni, Trump e il suo entourage avrebbero manifestato preoccupazione per il quadro sul terreno, chiedendo al premier israeliano di evitare mosse considerate provocatorie e di «calmare le acque».

INCONTRO TRUMP-NETANYAHU/ “Usa alla mercé di Israele: via libera ai coloni in Cisgiordania e fame a Gaza” - Trump incontra Netanyahu e sposa quasi tutte le posizioni israeliane su Gaza e Iran. ilsussidiario.net

Cisgiordania: i coloni assaltano un villaggio, 5 palestinesi arrestati e uno ferito - Il presidente Usa, Donald Trump, invece, ha fatto pressione sul premier israeliano Netanyahu perché cambi politica sulla Cisgiordania ... ilsole24ore.com

