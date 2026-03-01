Negli Emirati Arabi Uniti, a Dubai, si sono verificati attacchi con droni e missili che hanno provocato preoccupazione tra i residenti. Tra loro ci sono anche cittadini italiani, alcuni dei quali si sono trovati bloccati a causa delle tensioni crescenti. Testimoni riferiscono di aver visto l’impatto degli attacchi in diretta, mentre le autorità confermano l’incidente senza fornire dettagli sui responsabili.

Cresce la tensione negli Emirati Arabi Uniti dopo gli ultimi attacchi con droni e missili che hanno interessato l'area di Dubai. Tra le migliaia di persone che in queste ore stanno vivendo momenti di incertezza ci sono anche due rappresentanti istituzionali della provincia di Brindisi: il consigliere comunale di Carovigno, Cosimo Santacroce, e il consigliere comunale di Ostuni, Adriano Zaccaria. La testimonianza da Palm Jumeirah Santacroce si trova a Dubai da alcuni giorni e ieri è stato testimone oculare dell'abbattimento di un drone i cui detriti hanno provocato un incendio nella zona di Palm Jumeirah. «La situazione è molto incerta. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Usa - Israele, attacchi a Dubai: paura per i pugliesi bloccati: «Abbiamo visto l?impatto in diretta»

Il Ministro Guido Crosetto bloccato a Dubai in seguito agli attacchi USA e Israele contro l’IranIl Ministro della Difesa Guido Crosetto bloccato a Dubai in seguito agli attacchi USA e Israele contro l’Iran.

Leggi anche: Esplosioni a Teheran, ripartono gli attacchi di Israele e Usa. Mentre l’Iran risponde attaccando Gerusalemme e Dubai – I video

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Usa.

Temi più discussi: Attacco di Usa e Israele all’Iran: 7 grafici per capire come siamo arrivati fin qui - ISPI; USA e Israele lanciano attacchi contro l’Iran; Attacco Usa-Israele a Iran. Sabahi: Porterà morti, feriti e distruzione. Situazione non sfugga di mano; Almeno 200 morti nell'attacco all'Iran. Convocato il Consiglio di sicurezza.

L'Iran risponde ad attacco Usa-Israele. Da Tel Aviv a Dubai: ecco dove ha colpito TeheranLeggi su Sky TG24 l'articolo L'Iran risponde ad attacco Usa-Israele. Da Tel Aviv a Dubai: ecco dove ha colpito Teheran ... tg24.sky.it

Khamenei è morto. Quaranta giorni di lutto in Iran. Teheran ancora sotto attacco. Assalto al consolato Usa a Karachi: morti e feritiDonald Trump nella notte: L’Iran minaccia una controffensiva feroce? Meglio che non lo facciano. Intanto continuano i lanci di missili e i bombardamenti che stanno incendiando il Medio Oriente ... ilgiorno.it

E meno male che Giorgia era il ponte fra USA e Europa… L’inconsistenza di Tajani è imbarazzante - facebook.com facebook

Proteste contro gli Usa in Pakistan, Iraq e nel Kasmir dopo l'uccisione di Khamenei - video x.com