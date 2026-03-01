Esplosioni a Teheran ripartono gli attacchi di Israele e Usa Mentre l’Iran risponde attaccando Gerusalemme e Dubai – I video

A Teheran si sono verificati nuovi bombardamenti, con quattro vittime e decine di feriti, attribuiti a un attacco missilistico contro l’area di Gerusalemme. Nel frattempo, a Dubai sono state udite esplosioni che hanno attirato l’attenzione. La situazione resta tesa, con risposte iraniane che includono attacchi contro obiettivi a Gerusalemme e Dubai.

Continua la reazione iraniana agli attacchi israeliani e americani. Quattro morti e decine di feriti è il bilancio dell’ultimo bombardamento missilistico di Teheran verso l’area di Gerusalemme, mentre nuove esplosioni sono avvertite a Dubai. Sei persone sono rimaste uccise nell’impatto diretto di un missile iraniano su un condominio a Beit Shemesh, nel centro di Israele. Decine di feriti sono in gravi condizioni. «Ad Abu Dhabi è stata colpito un grattacielo vicino alla nostra sede diplomatica, per questo tutto il lavoro si svolge nella residenza e non in ambasciata», ha dichiarato il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani incontrando i giornalisti alla Farnesina. 🔗 Leggi su Open.online

Esplosioni a Teheran, ripartono gli attacchi di Israele e Usa: «Colpito il cuore della capitale». Le sirene tornano a suonare a Tel Aviv – I videoÈ partita una nuova serie di attacchi da parte di Stati Uniti e Israele contro la capitale iraniana Teheran.

Leggi anche: Attacco Usa-Israele all'Iran, Trump conferma: «Khamenei è morto, uno dei più malvagi al mondo». Applausi in strada a Teheran. Colpita Dubai, esplosioni a Tel Aviv e a Gerusalemme

Iran, fonti Reuters: “Probabile attacco Usa nelle prossime 24 ore”

Argomenti discussi: Italiani bloccati a Dubai: non solo Crosetto e BigMama. Le squadre di volley e i 200 studenti. Parla una 19enne: Anche 5-6 bombe ogni mezz'ora.

