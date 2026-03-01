Urta con l'auto esce per controllare e viene investito e ucciso a 28 anni | incidente sulla Salerno-Reggio
Un giovane di 28 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto sull'A2 Salerno-Reggio Calabria, nei pressi di Battipaglia. Dopo aver urtato con la sua auto, è sceso per controllare i danni e, in quel momento, è stato investito da un altro veicolo. L’incidente si è verificato nel pomeriggio e non ci sono altre persone coinvolte.
Incidente stradale mortale sull'A2 Salerno-Reggio Calabria, all'altezza di Battipaglia. Morto automobilista 28enne. 🔗 Leggi su Fanpage.it
