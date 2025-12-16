Lanciano i consiglieri di Fdi sollecitano l' amministrazione su ex stazione mercato coperto e impianti sportivi
I consiglieri di Fratelli d'Italia a Lanciano evidenziano le priorità per l'ultimo anno e mezzo di mandato, concentrandosi su ex stazione, mercato coperto, impianti sportivi e scuole. Con un'appello all'amministrazione del sindaco Filippo Paolini, sollecitano impegni concreti per lo sviluppo e il miglioramento della città.
L'area dell'ex stazione e il mercato coperto, impianti sportivi e scuole. I consiglieri – ma non tutti - di Fratelli d'Italia Lanciano stilano la lista delle priorità per l'ultimo anno e mezzo di consiliatura, sollecitando impegni precisi all'amministrazione del sindaco Filippo Paolini. Chietitoday.it
Lanciano insediato il nuovo consiglio comunale, Gemma Sciarretta presidente
Lanciano, i consiglieri di Fdi sollecitano l'amministrazione su ex stazione, mercato coperto e impianti sportivi - I consiglieri D'Intino, Di Loreto, La Scala e Luciani stilano la lista delle priorità per l'ultima parte della consiliatura: "Necessario approvare il bilancio nel più breve tempo possibile" ... chietitoday.it
LabTv. . Le organizzazioni sindacali Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti di Avellino e Benevento lanciano un appello al presidente della Regione Campania Roberto Fico e ai neoeletti Consiglieri: servono interventi immediati contro spopolamento e crisi economica nell - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.