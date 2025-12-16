Lanciano i consiglieri di Fdi sollecitano l' amministrazione su ex stazione mercato coperto e impianti sportivi

I consiglieri di Fratelli d'Italia a Lanciano evidenziano le priorità per l'ultimo anno e mezzo di mandato, concentrandosi su ex stazione, mercato coperto, impianti sportivi e scuole. Con un'appello all'amministrazione del sindaco Filippo Paolini, sollecitano impegni concreti per lo sviluppo e il miglioramento della città.

L'area dell'ex stazione e il mercato coperto, impianti sportivi e scuole. I consiglieri – ma non tutti - di Fratelli d'Italia Lanciano stilano la lista delle priorità per l'ultimo anno e mezzo di consiliatura, sollecitando impegni precisi all'amministrazione del sindaco Filippo Paolini. Chietitoday.it

