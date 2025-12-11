Il mercato di Ponte Milvio in cerca di rilancio Così rinasce lo spazio polifunzionale

Il mercato di Ponte Milvio si prepara a un nuovo inizio, puntando a un rilancio che ne valorizzi l’identità e le potenzialità. Dopo interventi di riqualificazione e la creazione di una piazzetta sociale, si apre ora la fase di assegnazione dello spazio polifunzionale, simbolo di un progetto volto a rivitalizzare l’area e a renderla più vivace e accessibile.

Un mercato in cerca di rilancio ed identità. Dopo il progetto di riqualificazione, la creazione della piazzetta sociale e l’assegnazione dei box rimasti chiusi per anni, a Ponte Milvio è tempo di assegnare lo spazio polifunzionale. La stanza completamente vetrata nel cuore del mercato già animata. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Martedì 23 dicembre saremo presenti a mercato di Ponte Caffaro, vi aspettiamo numerosi per gli ultimi acquisti prima del Natale! Ricordiamo anche che componiamo cesti regalo personalizzati! Mercoledì 24 saremo presenti a Nozza di Vestone . - facebook.com Vai su Facebook

MUNICIPIO XV, TORQUATI: “PONTE MILVIO, AVVISO PUBBLICO PER SPAZIO POLIFUNZIONALE. DOMANDE FINO AL 27 DICEMBRE” - Aperto un anno e mezzo fa, lo spazio polifunzionale del Municipio XV rientra nel programma di recupero del Mercato di Ponte Milvio ... Secondo lagone.it

Mercato Ponte Milvio, quale futuro per lo spazio polifunzionale? - Quale futuro per lo spazio polifunzionale del mercato di Ponte Milvio? Si legge su vignaclarablog.it