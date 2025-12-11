Il mercato di Ponte Milvio in cerca di rilancio Così rinasce lo spazio polifunzionale

Romatoday.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mercato di Ponte Milvio si prepara a un nuovo inizio, puntando a un rilancio che ne valorizzi l’identità e le potenzialità. Dopo interventi di riqualificazione e la creazione di una piazzetta sociale, si apre ora la fase di assegnazione dello spazio polifunzionale, simbolo di un progetto volto a rivitalizzare l’area e a renderla più vivace e accessibile.

Un mercato in cerca di rilancio ed identità. Dopo il progetto di riqualificazione, la creazione della piazzetta sociale e l’assegnazione dei box rimasti chiusi per anni, a Ponte Milvio è tempo di assegnare lo spazio polifunzionale. La stanza completamente vetrata nel cuore del mercato già animata. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

mercato ponte milvio cercaMUNICIPIO XV, TORQUATI: “PONTE MILVIO, AVVISO PUBBLICO PER SPAZIO POLIFUNZIONALE. DOMANDE FINO AL 27 DICEMBRE” - Aperto un anno e mezzo fa, lo spazio polifunzionale del Municipio XV rientra nel programma di recupero del Mercato di Ponte Milvio ... Secondo lagone.it

mercato ponte milvio cercaMercato Ponte Milvio, quale futuro per lo spazio polifunzionale? - Quale futuro per lo spazio polifunzionale del mercato di Ponte Milvio? Si legge su vignaclarablog.it