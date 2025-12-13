Basket serie c Super Virtus Certaldo ad Agliana Abc e Folgore obiettivo riscatto

Nel turno infrasettimanale di Serie C, la Virtus Certaldo si è distinta conquistando una vittoria importante sul campo di Agliana con il punteggio di 79-85. La partita, combattuta e avvincente, ha visto il team di coach Crocetti ottenere un risultato positivo, mentre ABC e Folgore cercano di risollevarsi e centrare obiettivi più ambiziosi.

Sorride solo alla Virtus Certaldo il turno infrasettimanale di Serie C. Il team di coach Crocetti (nella foto) è infatti riuscita nell’impresa di sbancare Agliana per 79-85 (parziali 20-20, 41-40, 60-62), al termine di una bella partita. Grande equilibrio nei primi due quarti con i padroni di casa che per due volte tentato l’allungo, ma i bianconeri valdelsani ricuciono sempre lo strappo. Dopo l’intervallo lungo Agliana raggiunge anche 10 punti di vantaggio, ma Certaldo rientra ancora e chiude avanti il terzo quarto, allungando poi lei nell’ultimo parziale fino al più 10. Agliana si fa minacciosamente sotto, ma Mencherini (20 punti) e compagni resistono fino alla sirena finale. Sport.quotidiano.net Basket serie c. Super Virtus Certaldo ad Agliana. Abc e Folgore, obiettivo riscatto - Sorride solo alla Virtus Certaldo il turno infrasettimanale di Serie C. sport.quotidiano.net

