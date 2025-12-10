Disastro in Germania 200mila litri di petrolio sversati da un oleodotto al confine con la Polonia | Ma non è sabotaggio

Un incidente ha provocato lo sversamento di circa 200mila litri di petrolio da un oleodotto in Germania, vicino al confine con la Polonia. Le autorità hanno escluso il sabotaggio come causa dell’incidente, che ha suscitato preoccupazioni ambientali e richieste di intervento urgente per contenere i danni.

Un incidente a un grosso oleodotto in Germania ha causato la perdita di una quantità ingente di petrolio, stimata dalle autorità al momento in circa 200mila litri. Ad essere interessata è la pipeline PCK che collega la raffineria di Schwedt, non lontano dal confine con la Polonia, al porto di Rostock sul Mar Baltico. L’incidente dovuto a causa ancora ignote è avvenuto all’altezza di GramzowZehnebeck, non lontano dalla raffineria, causando la perdita ingente di liquido. Un portavoce di PCK ha detto che una «azione esterna deliberata» come un atto di sabotaggio può già essere esclusa. In attesa di capire cosa sia successo, i Vigili del fuoco sono intervenuti in forze per bloccare la perdita dall’oleodotto e tentare di risucchiare il petrolio sversatosi. 🔗 Leggi su Open.online

