Questa sera a San Siro Charlize Theron sale sul palco per parlare di inclusione e speranza, mentre il rapper tunisino recita

«C i sono cose da non fare mai, né di giorno né di notte, né per mare né per terra: per esempio la guerra». Sono le parole di Gianni Rodari affidate alla voce di Ghali a risuonare nello stadio di San Siro durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Circondato da un cast di ballerini tutti under venti, il rapper tunisino ha recitato Promemoria, una delle poesie più celebri e immediate di Rodari. Alla sua voce si sono alternate altre voci, che ripetevano gli stessi versi in inglese e francese. Un inno alla pace completato dalle parole di Charlize Theron e dalla coreografia dei ballerini, chiusa con una composizione a forma di colomba, simbolo senza tempo di pace e speranza. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il rapper tunisino recita "Promemoria" di Gianni Rodari, mentre Charlize Theron porta sul palco di San Siro parole di inclusione e speranza

Approfondimenti su San Siro Charlize Theron

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, Ghali ha scelto di leggere “Promemoria” di Gianni Rodari.

Charlize Theron ha sorpreso tutti alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su San Siro Charlize Theron

Argomenti discussi: Ghali e Charlize Theron a San Siro: un messaggio di pace alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

Chi è Sayf, il giovane rapper italo-tunisino che gareggia a Sanremo e che sa guardare al cieloClasse 1999, volto nuovo per il grande pubblico, ma molto amato dai giovani., all’Ariston canterà Tu mi piaci tanto. La scorsa estate ha duettato con Marco Mengoni e Rkomi in Sto bene al mare. E Sayf, ... famigliacristiana.it

Sanremo 2026, chi è Sayf: il rapper italo-tunisino scelto da Carlo ContiSayf è un rapper di 26 anni, classe 1999, nato da madre tunisina e padre italiano a Genova e cresciuto tra Rapallo e Santa Margherita Ligure. Si tratta di uno dei profili più interessanti della nuova ... adnkronos.com

"Ci sono cose da non fare mai, né di giorno né di notte, né per mare né per terra: per esempio, la guerra". Gianni Rodari #cerimoniadiapertura #OpeningCeremony #MilanoCortina2026 #Ghali x.com

In Francia Bernard Friot è considerato l’erede di Gianni Rodari Scrive con una lingua semplice e però mai banale e riesce ad accendere l’immaginazione dei piccoli e dei grandi, con storie buffe e ribelli. E questa è una di quelle. E se un giorno un paio di calzi facebook