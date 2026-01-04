Rodari al teatro Dovizi È una stagione da fiaba

Riparte la stagione 2025/26 del Teatro Dovizi di Bibbiena, con una proposta che unisce spettacoli serali e il calendario di Uomini dalle stelle, dedicato a bambini e ragazzi. La rassegna, in programma ogni domenica alle 16, offre un’occasione di incontro e di scoperta, confermando l’impegno del teatro nel proporre un’offerta culturale attenta alle giovani generazioni e alla qualità delle rappresentazioni.

Riparte col nuovo anno la stagione 202526 del Teatro Dovizi di Bibbiena. Alla programmazione serale si affianca il calendario di Uomini dalle stelle, la rassegna teatrale tutta dedicata a bambine, bambini, ragazze e ragazzi, la domenica pomeriggio alle 16.30. Oggi il sipario si alza per "L'Omino dei sogni e l'omino delle nuvole" di Renzo Boldrini. Uno spettacolo prodotto da Giallo Mare Minimal Teatro con Alice Bachi e le immagini di Daria Palotti, liberamente tratto dall'omonima opera di Gianni Rodari. Strane favole di viaggi nel tempo di Alessandra Bracciali, per la regia di Lorenzo Bachini, è lo spettacolo in programma domenica 18 gennaio.

Guascone Teatro presenta: LA PICCOLA SCATOLA DELLE GRANDI COSE Omaggio a Gianni Rodari di e con Andrea Kaemmerle, Adelaide Vitolo e Andrea Barsali (chitarra) Domenica 4 gennaio 2026 ore 17.00 Teatro G. Verdi, Casciana Terme Spettac - facebook.com facebook

