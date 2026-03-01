Una città sempre più | plastic free

Il Comune di Perugia ha approvato un protocollo d’intesa con Plastic Free Onlus, un’associazione di volontariato dedicata alla riduzione dell’inquinamento da plastica. L’accordo mira a rendere la città più pulita e meno dipendente dalla plastica, promuovendo iniziative concrete per eliminare i rifiuti di plastica. L’obiettivo è creare un ambiente più sano e sostenibile attraverso azioni condivise e coinvolgimento della comunità.

Una città più pulita, più consapevole e sempre meno dipendente dalla plastica. È questo l’obiettivo del protocollo d’intesa approvato dalla Giunta del Comune di Perugia con Plastic Free Onlus, l’associazione di volontariato impegnata da anni nella lotta all’ inquinamento da plastica. L’amministrazione comunale ha dato il via libera allo schema di accordo che punta a rafforzare la collaborazione tra Palazzo dei Priori e l’organizzazione, già attiva in oltre 40 Paesi nel mondo. Un’intesa che non comporta costi per il bilancio comunale ma che punta tutto sull’impegno dei volontari e sulla sensibilizzazione dei cittadini. L’obiettivo è chiaro: ridurre l’impatto della plastica, in particolare quella monouso, e promuovere comportamenti più sostenibili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Comuni italiani sempre più Plastic Free, in Abruzzo quelli più virtuosiCresce la rete dei Comuni italiani impegnati nella riduzione dell'inquinamento da plastica e nella tutela dell'ambiente.

Campania sempre più green: 11 Comuni premiati da Plastic FreeLa Campania si conferma così tra le regioni italiane più impegnate sul versante della sostenibilità ambientale.

Una Terra che respira, grazie a Plastic Free

