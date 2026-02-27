Monza nasce Meridiana Hub | sabato 28 febbraio la posa della prima pietra

A Monza è stata inaugurata Meridiana Hub, un nuovo centro dedicato all'invecchiamento e alla prevenzione delle fragilità cognitive. La posa della prima pietra si è svolta sabato 28 febbraio, segnando l'inizio di un progetto importante nel settore sanitario e sociale della città. L'apertura del centro rappresenta un passo avanti per fornire servizi specifici alla popolazione anziana.

Domani 28 febbraio, alle ore 10:30, presso la Rsa San Pietro di Monza, si terrà la posa della prima pietra di "Di nuovo al Centro", il nuovo progetto promosso da La Meridiana Società Cooperativa Sociale. L'iniziativa segna l'avvio ufficiale di Meridiana Hub, un investimento strategico dedicato all'invecchiamento, alla prevenzione delle fragilità cognitive e al sostegno delle famiglie nel territorio di Monza e Brianza. "Di nuovo al Centro" è una dichiarazione di visione: "Di nuovo" perché La Meridiana sceglie ancora una volta di anticipare i cambiamenti sociali e demografici; "al Centro" perché vengono rimessi al centro il futuro, le persone e i nuovi bisogni emergenti della comunità.