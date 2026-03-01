un uomo arrestato e due giovani denunciati

Durante un controllo dei carabinieri, un uomo è stato arrestato mentre due giovani sono stati denunciati. L’operazione ha coinvolto diverse persone e si è svolta in un’area urbana. L’arrestato e i denunciati sono stati portati in caserma per le verifiche necessarie. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sulle motivazioni o sui reati contestati.

Un uomo è stato arrestato e due persone denunciate, nell’abito dei controlli dei carabinieri della Compagnia di Cesenatico, effettuati con una serie di servizi straordinari, con l’impiego dei militari del Nucleo Operativo Radiomobile e delle Stazioni di Gambettola e San Mauro Pascoli, finalizzato alla prevenzione dei reati. Complessivamen te sono state identificate cento persone e controllati una settantina di veicoli. L’arresto riguarda un uomo polacco di 33 anni, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, disposta dal tribunale di Bologna, in aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari, cui era stato... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

