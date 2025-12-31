In auto con i coltelli due giovani denunciati | uno è minorenne
Due giovani, tra cui un minorenne di Ravenna, sono stati fermati dalla Polizia Locale mentre viaggiavano in auto con coltelli. Dopo il controllo, sono stati denunciati per possesso di armi improprie. L’episodio evidenzia l’importanza di interventi preventivi per garantire la sicurezza pubblica e il rispetto delle norme.
Giovani che giravano in auto con i coltelli, uno dei quali un minorenne ravennate, sono stati fermati e denunciati dalla Polizia Locale. È successo nel pomeriggio di martedì, quando una pattuglia della polizia locale dell'Unione Rubicone e mare ha fermato per un controllo di routine un'auto a. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: Minacciano un coetaneo, poi accerchiano il padre: denunciati due studenti (uno minorenne)
Leggi anche: Piombino | Sfrecciano su uno scooter in zona pedonale, poi la fuga dalla polizia e lo schianto contro un'auto: denunciati due giovani
Pinze, seghette e coltelli. Dal campo nomadi in missione per saccheggiare appartamenti; Due giovani perquisiti in via Virgilio: erano armati di coltello e taglierino; Fucecchio, arrestati due giovani per spaccio e detenzione di armi; Finisce con la moto contro un'auto in sosta: 21enne muore a Firenze, altri due giovani feriti nella notte.
Custodiva due coltelli in auto, trentenne denunciato - I carabinieri vedendo l'uomo a bordo del mezzo in sosta di fronte ad un fast food hanno deciso di approfondire il controllo e sono ... padovaoggi.it
Reati, aumenta l'uso dei coltelli tra i giovani a Milano - I dati illustrati dal prefetto segnano un aumento dell'uso dei coltelli: "Crescono i ragazzi che li portano in giro" ... milanotoday.it
Rissa con coltelli nei giardini di via Rockefeller a Sassari: feriti tre giovani, due in codice rosso - Sarebbero sei o sette le persone coinvolte in una rissa con coltelli scoppiata oggi a Sassari, nei giardini di via Rockefeller. unionesarda.it
Fermati con l’auto piena zeppa di coltelli e profumi falsi, denunciati tre fratelli con precedenti - facebook.com facebook
Varsi, in auto fumando uno spinello. A Borgotaro ubriaco con tre coltelli da caccia sotto la giacca: denunciati x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.