In auto con i coltelli due giovani denunciati | uno è minorenne

Due giovani, tra cui un minorenne di Ravenna, sono stati fermati dalla Polizia Locale mentre viaggiavano in auto con coltelli. Dopo il controllo, sono stati denunciati per possesso di armi improprie. L’episodio evidenzia l’importanza di interventi preventivi per garantire la sicurezza pubblica e il rispetto delle norme.

Giovani che giravano in auto con i coltelli, uno dei quali un minorenne ravennate, sono stati fermati e denunciati dalla Polizia Locale. È successo nel pomeriggio di martedì, quando una pattuglia della polizia locale dell'Unione Rubicone e mare ha fermato per un controllo di routine un'auto a. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Leggi anche: Minacciano un coetaneo, poi accerchiano il padre: denunciati due studenti (uno minorenne)

Leggi anche: Piombino | Sfrecciano su uno scooter in zona pedonale, poi la fuga dalla polizia e lo schianto contro un'auto: denunciati due giovani

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Pinze, seghette e coltelli. Dal campo nomadi in missione per saccheggiare appartamenti; Due giovani perquisiti in via Virgilio: erano armati di coltello e taglierino; Fucecchio, arrestati due giovani per spaccio e detenzione di armi; Finisce con la moto contro un'auto in sosta: 21enne muore a Firenze, altri due giovani feriti nella notte.

Custodiva due coltelli in auto, trentenne denunciato - I carabinieri vedendo l'uomo a bordo del mezzo in sosta di fronte ad un fast food hanno deciso di approfondire il controllo e sono ... padovaoggi.it