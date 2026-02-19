Occupano l' appartamento di due anziani e ne impediscono l' avvicinamento | due donne del Chietino e un uomo denunciati

Due donne del Chietino e un uomo sono stati denunciati dopo aver preso il controllo di un appartamento di anziani coniugi. Entrando nella casa senza permesso, hanno bloccato ogni accesso, anche al cortile condominiale. Gli agenti sono intervenuti dopo le segnalazioni dei vicini, che avevano notato strani movimenti. Gli occupanti si erano insediati con forza, impedendo agli anziani di rientrare nella propria abitazione. La vicenda resta sotto indagine, mentre si cerca di ripristinare la normalità.

L'indagine è scattata dopo la denuncia dei due coniugi, che dal mese di novembre non sono riusciti più ad accedere alla casa di loro proprietà nel comune di Civitanova Marche Avrebbero occupato la casa di due anziani coniugi, impedendo loro di entrare persino nel cortile condominiale. Per questo tre persone sono state denunciate per invasione di terreni o edifici, per introduzione e occupazione senza titolo dell’immobile altrui e per le condotte volte a impedire con violenza o minaccia l'accesso dei proprietari allo stabile. Si tratta di una giovane di 19 anni residente a Casoli, di una donna di 42 residente a Chieti e di un 47enne di Civitanova Marche (Macerata).🔗 Leggi su Chietitoday.it

