Guardalinee preso a sputi durante la partita vergogna allo stadio
Durante la partita di serie D tra Milazzo e Messina, disputata il 21 dicembre, un episodio di cattiva condotta ha coinvolto un guardalinee, che è stato ripreso mentre veniva preso a sputi. Un episodio che ha suscitato sdegno tra i presenti e sollevato interrogativi sul comportamento dei tesserati durante le gare sportive. La situazione evidenzia l’importanza di mantenere il rispetto e la correttezza anche in contesti competitivi.
Un guardalinee preso a sputi durante la partita. È quanto accaduto durante il match di serie D tra Milazzo e Messina, disputato lo scorso 21 dicembre. Autore del pessimo gesto un “tifoso” che sedeva in tribuna allo stadio “Salmeri”. Ed è la stessa società mamertina a denunciare l'accaduto e a. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche: È morto allo stadio durante la partita! Si ferma tutto: tragedia
Leggi anche: Tragedia allo stadio, un tifoso muore durante Ceuta-Almeria: l’arbitro sospende la partita
Guardalinee ferito durante St-Etienne-Lione, partita interrotta: follia in Ligue 1 - Una situazione che ha spinto l’arbitro a sospendere le ostilità per diversi minuti ... fanpage.it
DESIGNAZIONE ATALANTA – INTER Domenica 28/12 h. 20.45 ARBITRO: LA PENNA Guardalinee: BERTI – PERROTTI IV: RAPUANO VAR: ABISSO AVAR: MANGANIELLO - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.